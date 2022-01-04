2021'de Bizi En Çok Ne Mutlu Etti?

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, "HONOR Your Smile" kampanyası kapsamında geride bıraktığımız zorlu yılda tüketicileri en çok mutlu eden şeyleri ve 2022'den en büyük beklentilerini içeren bir rapor açıkladı. TikTok üzerinden başlattığı meydan okumayla tüm dünyada herkesi pozitifliğe teşvik eden HONOR'un küresel araştırmasına göre; 2021'de insanların yüzünü en çok güldüren konuların başında yüzde 36 ile aile/çocuklarla geçirilen zaman, yüzde 27 ile güzel günleri hatırlatan bir şarkı dinlemek ve yine yüzde 27 oranıyla eski fotoğraflara bakmak gibi aktiviteler geliyor.
2022'den en büyük beklenti ise yüzde 40 ile en sevdiklerinle/aile ile vakit geçirmek. Ardından yüzde 39 ile tatile çıkmak, yüzde 36 ile seyahat edebilmek ve yüzde 16 ile farklı kültürleri tanımak geliyor.
Dünyanın farklı ülkelerinden 8 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların yüzde 19'u, 2021'in en güzel anlarından birini tanımadığı bir kişinin kendisine gülümsemesi olarak cevapladı.
2021'de yüzümüzü neler güldürdü?
Araştırmaya göre insanların yüzünü en çok güldüren 10 şey şu şekilde;
1. Çocukları: %36
2. Arkadaşlarla vakit geçirmek: %35
3. Sarılmak ve öpüşmek: %29
4. Karantinadan sonra sevdiklerini tekrar görebilmek: %29
5. Güneşli havada oturmak: %27
6. Daha iyi günleri hatırlatan bir şarkı duymak: %27
7. Eski anıların fotoğraflarına bakmak: %27
8. Evcil hayvanlarla oynamak: %26
9. Doğayla yeniden bağlantı kurabilmek: %24
10. Bir yabancının size gülümsemesi: %19
2022'den en çok ne umut ediliyor?
Araştırmaya göre, 2022'den en çok beklenenlerin başında kişilerin sevdikleriyle vakit geçirmesi gelirken, sağlıklı yaşama ve çevreye daha fazla özen gösterme konusu da öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 26'sı 2022'de yeni bir sağlık/fitness hedefine ulaşmak isterken, yüzde 23'ü ise 2022'de dünyamız ve çevre açısından daha iyi bir gelecek umut ediyor.
İnsanların 2022'de dört gözle beklediği 10 an ise şu şekilde;
1. Aileyle birlikte olmak: %40
2. Tatile Çıkmak: %39
3. Seyahat edebilmek: %36
4. Arkadaşlarla vakit geçirmek: %32
5. Arkadaşlar veya aile ile yeni anılar biriktirmek: %29
6. Yeni bir sağlık ve ya zindelik hedefine ulaşmak: %26
7. Çevre için daha parlak bir gelecek: %23
8. Yeni bir iş bulmak: %21
9. Karantinadan sonra sevdiklerini tekrar görebilmek: %21
10. Farklı kültürleri yeniden deneyimlemek: %16
HONOR CEO'su George Zhao, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "HONOR olarak, tüm dünya için zor bir yılı geride bırakırken iş arkadaşlarımızın, ortaklarımızın ve küresel müşterilerimizin pozitifliği sayesinde, tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştırma sözümüzü yerine getirebildik. Şimdi önümüzde heyecan verici bir yeni yıl var. Bu kampanya ile dünyanın her yerinde insanları gülümseten mutlu anları kutlamak istedik. Yeni yıldan ve başlangıçlardan umutlu olmayı aşılamak istiyoruz" dedi.
HONOR'un, araştırma sonuçlarına göre 2021'de insanları gülümseten anlardan yola çıkarak hazırladığı "HONOR Your Smile" videosunu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.
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