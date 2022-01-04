2021'de Bizi En Çok Ne Mutlu Etti?

HONOR'un, küresel olarak başlattığı "HONOR Your Smile" kampanyası kapsamında yaptığı araştırmaya göre, geride bıraktığımız 2021 yılında insanları en çok gülümseten çocukları olurken, en çok mutlu eden de aileleriyle geçirdikleri zaman oldu. 2022'den en büyük beklenti ise aileyle daha fazla zaman geçirmek ve tatile çıkmak...

2021'de Bizi En Çok Ne Mutlu Etti?

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