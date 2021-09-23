2022 ve 2023 Yıllarının iPhone'ları Hakkında İlk İddialar Geldi!

Apple, geçtiğimiz hafta iPhone 13 serisini duyurdu, fakat şimdiden bir sonraki modeller hakkında sızıntılar gelmeye başladı bile. Apple analizleriyle ünlü Ming-Chi Kuo, şimdiden şirketin 2022 serisini beklerken, gelecek jenerasyonla ilgili önemli notları da var.
Kuo, Apple'ın 2022 yılında 3 yeni iPhone tanıtacağını ve bunlarda çentik tasarımı yerine, ön kameranın ekranda delik yoluyla kullanılacağını iddia ederken, ana kameranın ise 48 MP'e taşınacağını söylüyor. Bu iddiaların her biri oldukça önemli. Özellikle 48 MP ana kamera, Apple fanlarının görmek isteyebileceği bir sıçrama olacaktır.
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Ming-Chi Kuo, öte yandan 2023 yılı iPhone'larıyla ilgili tahminlerini de aktarıyor. Apple'ın, 2023 yılı iPhone'lara ekran içi parmak izi sensörü eklemeyi planladığını söyleyen Kuo, 2024 yılında da ilk katlanabilir iPhone'un tanıtılmasını bekliyor.
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