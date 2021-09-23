2022 ve 2023 Yıllarının iPhone'ları Hakkında İlk İddialar Geldi!

Apple iPhone 13'ü henüz tanıttı ama bu durum, iPhone 14 sızıntılarının hiç vakit kaybetmeden ortaya çıkmasını engellemedi. Gelen ilk iddialara göre 2022'nin iPhone'unda çentik de olmayacak, parmak izi okuyucu da...

  • Ercan Uğurlu
2022 ve 2023 model iPhone'lar Böyle Olabilir...

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