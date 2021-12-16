2022 Yılında 30 TB Kapasiteli Devasa Diskler Gelebilir!

2022 yılında 30 TB kapasiteli diskler gelebilir. Dünyanın en büyük disk üreticilerinden SDK duyuruyu yaptı!

  • Ercan Uğurlu
2022 Yılında 30 TB Kapasiteli Diskler Geliyor mu?

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