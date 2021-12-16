2022 Yılında 30 TB Kapasiteli Devasa Diskler Gelebilir!

Sabit disk sürücüleri için dünyanın en büyük plaka üreticilerinden biri olan SDK, Mikrodalga Destekli Anahtarlama Destekli Manyatik Kayıt (MAS-MAMR) kullanan yeni bir kayıt teknoloji geliştirdiğini duyurdu.
Toshiba ve TDK ile beraber geliştirilen yeni teknoloji, önümüzdeki birkaç sene içinde daha geniş kapasiteli sabit sürücülerin kapısını aralayacak. Hatta yapılan açıklamaya göre 2022 yılında ilk örneklerini görmeye başlayabilir ve 30 TB kapasiteli disklere merhaba diyebiliriz.
SDK, bu yılın başlarında ilk nesil MAMR teknolojisini piyasaya sürmüştü. Ardından Toshiba da 2021 yılının şubat ayında 18 TB kapasiteli MG09 serisini piyasaya sürerek bunu desteklemişti. Yeni nesil MAMR plakaların piyasada yer alması yeni kayıt teknolojisi olan MAS-MAMR'ın da kapılarını araladı ve minimum 20 TB kapasiteli diskleri olgunlaştırdı. Ancak bu yalnızca başlangıç olacak. Paylaşılan basın bültenindeki ifadeye göre, 30 TB'dan fazla HDD'leri çok yakında görmeye başlayabiliriz. Elbette bunların son kullanıcı tarafına ulaşması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğu açık. Belki 2022 sonu ve hatta 2023 yılında yaygınlaşmasını bekleyebiliriz.
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