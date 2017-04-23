2022'de eSporlar Asya Olimpiyatlarında Yer Alacak...
eSpor gerçeğini halen göremeyenlerden misiniz? Öyleyse bu haber fikrinizi değiştirebilir...
Çin'de gerçekleşecek olan 2022 Asian Games içerisinde eSporlar da yer alacak. Olympic Council of Asia (OCA – Asya Olimpik Konseyi) tarafından yapılan açıklamada "bu yeni spor dalının hızlı gelişimi ve popülerliğinin yansıtılmak istendiği" söyleniyor.
Bu karar, önümüzdeki yıl Jakarta'da gerçekleşecek olan 2018 Asian Games'de gösterim sporu olarak yer alacak olan eSporlar için bir gelişim olacak. 2022 yılında eSporlar madalyalı bir etkinliğe dönüşecek ve yıllardır var olan atletik etkinlik ve sporlarla aynı seviyeye ulaşacak. Bu kararın sebeplerinden biri de OCA ve Alibaba (en azından eSpor kolu) ile yapılan anlaşma.
Ayrıca bu karar ile eSporlar önemli bir aşamaya daha ulaşmış oluyor ve bu aşama, ödül miktarına eklenen sıfırlar değil. Dijital sporlar söz konusu olduğunda Asya'nın diğer bölgelere göre çok daha hızlı ilerlediği kesin: Analistlerin söylediğine göre gelirler 2017 yılında 696 milyon dolara ulaşacak ve bu toplamın %15'i Çin'den gelmekte. Ayrıca 2017 yılında kalıcı stadyumlar ve arenalar oluşturmaya yeterli izleyici ve hayran varsa, 2022 yılındaki etkinliklerin boyutunun oldukça büyük olacağı rahatlıkla söylenebilir...
Levent Öztürk
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