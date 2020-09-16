208 bin görüntü birleştirildi: İşte Karina Bulutsusu'nun uzay fotoğrafı!

208 bin görüntü, 336 saatlik pozlama ve 168 ayrı alanın birleştirilmesiyle oluşturulan uzay fotoğrafı, Karina Bulutsusu başta olmak üzere Koşan Tavuk Bulutsusu, Özgürlük Heykeli Bulutsusu, İnci Kümesi ve daha fazlasını gösteriyor.

208 bin görüntü birleştirildi: Karina Bulutsusu'nun olduğu uzay fotoğrafı

Stellina teleskobu ile uzayı görüntüleyen bir kişinin ortaya çıkardığı fotoğraf oldukça etkileyici. Yıldızlara bakmak, rüya görmenin bir yoludur. Sürekli meşgul olduğumuz dünyamızda duraklamak ve sadece o anda olmak. 

Evren harikadır, ancak gözlemlenmesi zordur. Teleskoplar evrenle, yıldızlarla başbaşa kalmaktır. Stellina teleskobu da bu imkanı sağlayan araçlardan biri. Öte yandan diğer teleskoplardan farklı olarak, görüntüleri fotoğraflayabiliyor.

208 Bin Görüntü ve 168 Ayrı Alan Birleştirildi

Bu cihazın yeteneklerini gösteren yeni bir uzay fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğraf Dünya'ya yaklaşık 7 bin ışık yılı mesafede bulunan Karina Bulutsusu'nu gösteriyor. 208 bin görüntü, 336 saatlik pozlama ve 168 ayrı alanın birleştirilmesiyle oluşturulan fotoğraf 550 MP.

Birleştirilmiş fotoğraf, 2021 STELLINA güncellemesinde mevcut olacak bir özellik olan "Otomatik Mozaikleme" yi göstermek için oluşturuldu.

Ayrıca Koşan Tavuk Bulutsusu, Özgürlük Heykeli Bulutsusu, İnci Kümesi ve daha fazlası da yine bu fotoğrafta görülebiliyor.

4.700 dolar fiyat etiketine sahip teleskopla çekilen bu görüntü görenleri büyülüyor.

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