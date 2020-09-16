208 bin görüntü birleştirildi: İşte Karina Bulutsusu'nun uzay fotoğrafı!

208 bin görüntü, 336 saatlik pozlama ve 168 ayrı alanın birleştirilmesiyle oluşturulan uzay fotoğrafı, Karina Bulutsusu başta olmak üzere Koşan Tavuk Bulutsusu, Özgürlük Heykeli Bulutsusu, İnci Kümesi ve daha fazlasını gösteriyor.