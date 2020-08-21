21 Ağustos 2020: Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

21 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki yeni Koronavirüs verileri açıklandı. Yapılan 92.227 yeni test sonucunda 1.203 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte, 22 vatandaşımız daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 255.723'e, toplam vefat sayımız ise 6.080'e yükseldi.