21 Eylül 2020: Türkiye'deki Güncel Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 21 Eylül 2020 itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 112.942 yeni test sonucunda 1.743 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 68 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 304.610'a, toplam can kaybı sayısı 7.574'e yükseldi.