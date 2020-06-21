21 Haziran: Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'de tespit edilen günlük Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 21 Haziran itibarı ile güncellendi. Yapılan 40.496 yeni testin sonucunda 1.192 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, düne göre 56 kişilik bir düşüş anlamına geliyor. Geride kalan son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23. Toplam vaka sayımız 187.685'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız 4.950 olarak güncellendi.