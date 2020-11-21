21 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları

Ülkemizde tespit edilen COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, 21 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan 24 saat içerisinde 152.214 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 5.532 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 135 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 440.805'e, toplam can kaybı sayımız ise 12.219'a yükseldi.