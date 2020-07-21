21 Temmuz 2020: Türkiye Koronavirüs Verileri Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları güncellendi. Buna göre, yapılan 42.846 yeni testin 928'i pozitif sonuçlandı. Geride bıraktığımız son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 olarak açıklandı. Toplam vaka sayımız 221.500'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız 5.526'ya ulaştı.