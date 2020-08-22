22 Ağustos 2020: Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de belirlenen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları, 22 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 93.007 yeni test sonucunda 1.309 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte, 22 vatandaşımız Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, toplam vaka sayımız 257.032'ye, toplam vefat sayımız ise 6.102'ye yükseldi.