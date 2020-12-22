22 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, 22 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 192.316 yeni testin sonucunda 19.256 yeni vaka ve 3.309 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, vefat edenlerin sayısı 251 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.062.960'a, toplam can kaybı sayısı ise 18.602'ye ulaştı.