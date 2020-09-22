22 Eylül 2020: Türkiye'deki Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de belirlenen COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 22 Eylül 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 114.311 yeni test sonucunda 1.692 yeni COVID-19 tanısı konuldu. Yine son 24 saatte, 65 vatandaşımız daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni verilerle birlikte, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 306.302'ye, toplam can kaybı sayısı ise 7.639'a yükseldi.