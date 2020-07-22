22 Temmuz 2020: Türkiye Koronavirüs Verileri Açıklandı

Türkiye'de belirlenen yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları belli oldu. Yapılan 43.404 yeni testin 902'si pozitif sonuçlandı. Son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu. Böylece toplam vaka sayımız 222.402'ye yükselirken, toplam can kaybı sayımız ise 5.545'e ulaştı.