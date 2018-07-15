22 Yıl Sonra Gelen Veda
Oyun dünyasının önemli ismi, büyük başarılarla dolu 22 yıllık macerasının ardından "evinden" ayrıldığını duyurdu!
Eğer Baldur's Gate ve Baldur's Gate II oyunları sizin de hayatınızda önemli bir yer tutuyorsa, James Ohlen ismini mutlaka duymuş olmalısınız. Bu iki efsane oyunun önemli tasarımcılarından olan Ohlen, daha sonrasında BioWare'in baş tasarımcısı olmuş ve Star Wars: The Old Republic gibi önemli oyunlara imzasını atmıştı.
İşte bu önemli isim, BioWare'de geçirdiği 22 yılın ardından, şirketten ayrıldığını duyurdu. Bu ayrılığın nedeni olaraksa, "daha küçük ve daha kişisel" bir amacı gösterdi.
Bu amaç, Dungeons & Dragons maceralarını konu alan kitapları yayınlayacak olan bir yayın evi açmak. Ohlen, çocukluğundan beri bir Dungeons & Dragons hayranı olduğunu söylüyor ve bu çocukluk efsanesini bugüne taşımayı hedeflediğini belirtiyor.
Odyssey of the Dragonlords isimli ilk kitabı için hazırlanan Ohlen, bu işte yalnız da değil. Star Wars: The Old Republic zamanında birlikte çalıştığı Jesse Sky da, bu projede James Ohlen'in yanında yer alıyor.
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