23 Ağustos 2020: Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs vakaları ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıpları, 23 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 80.302 yeni test sonucunda 1.217 yeni tanı konuldu. Geride kalan son 24 saatte, 19 vatandaşımız daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, toplam vaka sayımız 258.249'a, toplam vefat sayımız ise 6.121'e yükseldi.