23 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, 23 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 202.209 yeni testin sonucunda 19.650 yeni vaka ve 3.192 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, vefat edenlerin sayısı 259 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.082.610'a, toplam can kaybı sayısı ise 18.861'e ulaştı.