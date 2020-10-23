23 Ekim 2020: Türkiye Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı'nın günlük Koronavirüs tablosu aracılığı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 115.979 yeni testte 2.165 yeni hasta belirlendi. Geride kalan 24 saat içerisinde, 74 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, toplam hasta sayımız 357.693'e, toplam can kaybı sayımız ise 9.658'e yükselmiş oldu.