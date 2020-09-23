23 Eylül 2020: Türkiye'deki Günlük Vefat Sayısı 70'in Üzerine Çıktı

Ülkemizde belirlenen COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları güncellendi. Son 24 saatte yapılan 112.102 yeni test sonucunda 1.767 yeni vaka belirlendi. 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 70'i de aşarak 72 oldu. Böylece, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 308.069'a, toplam can kaybı sayısı ise 7.711'e ulaştı.