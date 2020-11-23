23 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hasta ve Vefat Sayılarında Yeni Rekor

Türkiye'de belirlenen COVID-19 hastalarında ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarında, 22 Kasım 2020 tarihi itibarı ile yeni tepe noktalarına ulaşıldı. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 161.125 yeni test sonucunda 6.713 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 153 olarak açıklandı. Böylece, toplam hasta sayımız 453.535'e, toplam can kaybı sayımız ise 12.511'e yükseldi.