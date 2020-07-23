23 Temmuz 2020: Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Verileri Belli Oldu

Türkiye'de belirlenen yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları, 23 Temmuz 2020 itibarı ile güncellendi. Yapılan 43.343 yeni test sonucunda 913 yeni tanı konuldu. Geride kalan son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 oldu. Böylece toplam vaka sayımız 223.315'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız ise 5.563'e ulaştı.