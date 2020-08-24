24 Ağustos 2020: Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de belirlenen yeni Koronavirüs vakaları ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıpları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yapılan 95.943 yeni test sonucunda 1.443 yeni vaka tespit edildi. Böylece günlük vaka sayımız, 1.400'ün üzerine çıkmış oldu. Geride kalan son 24 saatte, 18 vatandaşımız daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 259.692'ye, toplam vefat sayımız ise 6.139'a yükseldi.