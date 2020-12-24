24 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde belirlenen günlük COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, 24 Aralık 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 195.675 yeni testin sonucunda 18.102 yeni vaka ve 3.218 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, vefat edenlerin sayısı 254 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.100.712'ye, toplam can kaybı sayısı ise 19.115'e ulaştı.