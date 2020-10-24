24 Ekim 2020: Türkiye Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde belirlenen yeni COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs nedeniyle yaşanan yeni can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 113.427 yeni testin sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 359.784'e, toplam can kaybı sayımız ise 9.727'ye yükseldi.