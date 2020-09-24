24 Eylül 2020: Türkiye'deki Günlük Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de belirlenen COVID-19 vakalarının ve Koronavrüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 24 Eylül itibarı ile güncellendi. Buba göre, son 24 saatte yapılan 113.317 yeni testin 1.721'i pozitif sonuçlandı. 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 74 oldu. Yeni verilerle birlikte, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 309.790'a, toplam can kaybı sayısı ise 7.785'e yükseldi.