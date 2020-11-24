24 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Yine Arttı

Ülkemizde tespit edilen COVID-19 hastaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları konusunda, 24 Kasım 2020 tarihi itibarı ile kötü haberler gelmeye devam ediyor. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 162.231 yeni test sonucunda 7.381 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 161 olarak açıklandı. Böylece, toplam hasta sayımız 460.916'ya, toplam can kaybı sayımız ise 12.672'ye yükseldi.