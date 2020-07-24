24 Temmuz 2020: Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Sayıları Belli Oldu

Türkiye'deki yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları, 24 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 42.986 yeni test sonucunda 937 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 olarak açıklandı. Böylece toplam vaka sayımız 224.252'ye yükselirken, toplam can kaybı sayımız ise 5.580'e ulaştı.