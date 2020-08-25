25 Ağustos 2020: Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı 1.500'ü de Geçti

Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları açıklandı. Yapılan 98.231 yeni test sonucunda 1.502 yeni hasta tespit edildi. Böylece, günlük vaka sayımız uzun bir aradan sonra ilk kez 1.500'ün üzerine çıkmış oldu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 24 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 261.194'e, toplam vefat sayımız ise 6.163'e ulaşmış oldu.