25 Ağustos 2020: Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı 1.500'ü de Geçti

25.08.2020 - Vaka sayımız bir kez daha 1.500'ün üzerinde: 98.231 yeni test, 1.502 yeni vaka, 24 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saatte yapılan 98.231 yeni test sonucunda 1.502 yeni COVID-19 hastası belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 olarak açıklandı.
İyileşen 887 yeni hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 238.795'e yükseldi.
Bugüne dek görülen vakaların ve yaşanan vefatların toplamları ise şu şekilde: Toplam vaka sayısı 261.194, toplam can kaybı sayısı 6.163.
24.08.2020 - 95.943 yeni test, 1.443 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ağustos tarihi itibarı ile ortaya çıkan vaka ve can kaybı sayılarını, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan 95.943 testten 1.443'ü pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 18 oldu. İyileşen hastaların sayısı, 743 kişi daha artarak 237.908'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle: 259.692 toplam vaka, 6.139 toplam can kaybı.
23.08.2020 - Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı ve can kayıplarında son durum: 80.302 yeni test, 1.217 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde 80.302 yeni test yapıldı. Bu testler sonucunda 1.217 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 19 olarak açıklandı. İyileşen hastalar, 795 kişi daha artarak 237.165'e ulaştı.
Koronavirüs toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 258.249 toplam vaka, 6.121 toplam can kaybı.
22.08.2020 - 93.007 yeni test, 1.309 yeni vaka, 22 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayılarını, Twitter hesabından açıkladı. Bugün yapılan 93.007 yeni test sonucunda 1.309 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayımız 22 oldu. 801 hastamız iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 236.370'e yükseldi.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 257.032 toplam vaka, 6.102 toplam can kaybı.
21.08.2020 - 92.227 yeni test, 1.203 yeni vaka, 22 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 21 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 92.227 yeni testte 1.203 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 oldu.
772 hastamız iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 235.569'a ulaştı.
Açıklanan bu veriler ile birlikte, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 255.723 toplam vaka, 6.080 toplam can kaybı.
20.08.2020 - Günlük vaka sayımız, 1.400'ü aştı: 92.301 yeni test, 1.412 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakaları ve Koronavirüs kaynaklı can kayıpları, 20 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 92.301 yeni test sonucunda 1.412 yeni COVID-19 vakası belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 19 olarak açıklandı.
Bugüne dek görülen vaka ve yaşanan vefatların toplamları şu şekilde: Toplam vaka sayısı 254.520, toplam can kaybı sayısı 6.058.
İyileşen hastalarda son durum ise şu şekilde: 882 kişi daha iyileşti; böylece toplam iyileşen hasta sayımız 234.797'ye yükseldi.
19.08.2020 - 87.223 yeni test, 1.303 yeni vaka, 23 yeni can kaybı
Ülkemizdeki COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 87.223 yeni testte 1.303 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 23 vatandaşımız daha vefat etti. İyileşen hastalarımızın sayısı, 1.002 kişi artarak 233.915'e yükseldi.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 253.108 toplam vaka, 6.039 toplam can kaybı.
18.08.2020 - 82.318 yeni test, 1.263 yeni vaka, 20 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, 18 Ağustos tarihi itibarı ile ortaya çıkan vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı: Yapılan 82.318 testten 1.263'ü pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 20 oldu. İyileşen hastaların sayısı, 942 kişi artarak 232.913'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 251.805 toplam vaka, 6.016 toplam can kaybı. Böylece ülkemizde yaşanan vefatların toplamı da, 6.000 sınırını aşmış oldu.
17.08.2020 - 74.846 yeni test, 1.233 yeni vaka, 22 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 74.846 yeni test sonucunda 1.233 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 22 oldu. İyileşen 1.002 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 231.971'e ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 250.542 toplam vaka, 5.996 toplam can kaybı.
16.08.2020 - 65.956 yeni test, 1.192 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, 16 Ağustos 2020 itibarı ile açıklandı. Yapılan 65.956 yeni test sonucunda 1.192 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan 24 saat içerisinde 19 vatandaşımız daha, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Açıklanan son rakamlarla birlikte, Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının toplam sayısı 249.309'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 5.974 olarak kayıtlara geçti.
İyileşen 997 hastamızla birlikte, toplam iyileşen sayısı 230.969'a ulaşmış oldu.
15.08.2020 - 67.214 yeni test, 1.256 yeni vaka, 21 yeni can kaybı
15 Ağustos 2020 tarihinde tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 67.214 yeni testin 1.256'sı pozitif olarak sonuçlandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 21 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 992 kişi artarak 229.972'ye ulaştı.
Bugün itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 248.117.toplam vaka, 5.955 yeni can kaybı.
14.08.2020 - 70.192 yeni test, 1.226 yeni vaka, 22 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Buna göre, geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye'de 70.192 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 1.226 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının sayısı 22 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 923 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 228.980 oldu.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 246.861 toplam vaka, 5.934 toplam can kaybı.
13.08.2020 - 66.892 yeni test, 1.243 yeni vaka, 21 yeni can kaybı
13 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Bugün yapılan 66.892 yeni testte 1.243 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 oldu. İyileşen hastalara 968 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 228.057'ye ulaştı.
Bugünkü açıklama ile birlikte, toplam vaka sayısı 245.635'e, toplam can kaybı sayısı ise 5.912'ye yükselmiş oldu.
12.08.2020 - 67.237 yeni test, 1.212 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan yeni COVID-19 testi sayısı 67.237 olarak açıklandı. Günlük vaka sayısı, 1.200'ü geçerek, 1.212'ye ulaştı. Yine son 24 saat içerisinde 18 vatandaşımız, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 934 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 227.089'a yükseldi.
Toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 244.392 toplam vaka, 5.891 toplam can kaybı.
11.08.2020 - 61.716 yeni test, 1.183 yeni vaka, 15 yeni vefat
Güncel Koronavirüs vakaları ve COVID-19 kaynaklı can kayıpları sayısı açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye'de 61.716 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 1.183 yeni tanı koyuldu. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 15 olarak duyuruldu. Bir günde iyileşen 1.185 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 226.155 oldu.
Türkiye'deki bugüne kadarki vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 243.180 toplam vaka, 5.873 toplam can kaybı.
10.08.2020 - 62.219 yeni test, 1.193 yeni vaka, 14 yeni can kaybı
10 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Bugün yapılan 62.219 yeni testte 1.193 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 oldu. İyileşen hastalara 1.211 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 224.970'e ulaştı.
Bugünkü açıklama ile birlikte, toplam vaka sayısı 241.997'ye, toplam can kaybı sayısı ise 5.858'e yükselmiş oldu.
09.08.2020 - 61.446 yeni test, 1.182 yeni vaka, 15 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vakaların ve COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayıları, 9 Ağustos 2020 itibarı ile güncellendi. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 61.446 yeni testte, 1.182 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 1.103 kişi artarak 223.759'a ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız ise 9 Ağustos itibarı ile şu şekilde: 240.804 toplam vaka, 5.844 toplam can kaybı.
08.08.2020 - 63.842 yeni test, 1.172 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
8 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı yeni vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Yapılan 63.842 yeni test sonucunda 1.172 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca 16 yeni can kaybı daha yaşandı.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 239.622'ye yükselmiş oluyor. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 5.829 olarak kayıtlara geçti.
İyileşen sayısında ise durum şöyle: Son 24 saat içerisinde iyileşen 1.082 yeni hasta ile birlikte, Türkiye'de iyileşen toplam COVID-19 hasta sayısı 222.656'ya ulaştı.
07.08.2020 - 56.726 yeni test, 1.185 yeni vaka, 15 yeni can kaybı
7 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları açıklandı. Buna göre, yapılan 56.726 yeni test sonucunda 1.185 yeni tanı konuldu. Son 24 saat içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın sayısı ise 15 olarak duyuruldu. İyileşen hastaların sayısı, 1.028 kişi artarak 221.574'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 238.450 toplam vaka, 5.813 toplam can kaybı.
06.08.2020 - 54.494 yeni test, 1.153 yeni vaka, 14 yeni can kaybı
Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları, 6 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Buna göre, son 24 saat içerisinde yapılan 54.494 yeni testin 1.153'ü pozitif sonuçlandı. Vefatların sayısı ise, yine son 24 içerisinde 14 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı 1.040 kişi artarak 220.546'ya ulaştı.
İlk vakanın belirlendiği günden bu yana ülkemizdeki toplam vaka sayısı 237.265'e yükselirken, toplam can kaybı sayısı ise 5.798'e ulaştı.
05.08.2020 - 53.842 yeni test, 1.178 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'de görülen yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı, Yapılan 53.842 yeni test sonucunda 1.178 yeni tanı koyuldu. Böylece üst üste ikinci günde de vaka sayımız 1.000'in üzerinde gerçekleşti.
Geride kalan son 24 saat içerisinde 19 yeni can kaybı yaşandı.Yeni verilerle birlikte Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 236.112'ye yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 5.784 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen hastaların sayısı 1.015 olarak açıklandı. Türkiye'de COVID-19 hastalarının toplam iyileşme sayısı ise 219.506'ya ulaştı.
04.08.2020 - Vaka sayımız bir kez daha 1.000'in üzerinde: 46.249 yeni test, 1.083 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının sayısı, bir kez daha 1.000'in üzerine çıktı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 46.249 yeni testin 1.083'ü pozitif sonuçlandı. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalarda görülen artış sonrasında Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı: "YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."
Açıklanan yeni vaka ve can kayıpları ile birlikte, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 234.934''e, toplam can kaybı sayısı ise 5.765'e yükseldi.
İyileşen hasta sayımız ise, 994 kişi artarak 218.491'e ulaştı.
03.08.2020 - 41.301 yeni test, 995 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, 3 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile ortaya çıkan vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı. Koca, açıklamasında Kurban Bayramı boyunca tedbirlere uyulmamasına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var."
Son 24 saat içerisinde yapılan 41.301 testten 995'i pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 19 oldu. İyileşen hastaların sayısı, 1.003 kişi daha artarak 217.497'ye ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle oluştu: 233.851 toplam vaka, 5.747 toplam can kaybı.
02.08.2020 - 40.247 yeni test, 987 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayısı, 2 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 40.247 yeni testin 987'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 18 yeni vefat yaşandı. 978 hastamız daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 216.494'e ulaştı.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 232.856 toplam vaka, 5.728 toplam vefat.
01.08.2020 - 44.846 yeni test, 996 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Ülkemizde görülen yeni Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yapılan 44.846 yeni test sonucunda 996 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 231.869'a, toplam can kaybı sayısı ise 5.710'a yükseldi.
981 COVID-19 hastasının iyileşmesi ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 215.516'ya ulaştı.
Açıklanan son verilerle birlikte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinde şu mesajı yayınladı: "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı."
31.07.2020 - 46.492 yeni test, 982 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile, Türkiye'de görülen yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları belli oldu, Yapılan 46.492 yeni test sonucunda 982 yeni tanı koyuldu. Geride kalan son 24 saat içerisinde 17 yeni can kaybı yaşandı.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 230.873'e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 5.691 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen hastaların sayısı 996. Türkiye'de COVID-19 hastalarının toplam iyileşme sayısı ise 214.535.
30.07.2020 - 43.236 yeni test, 967 yeni vaka, 15 yeni can kaybı
30 Temmuz 2020 itibarı ile, ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum belli oldu. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 43.236 yeni test sonucunda 967 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının sayısı ise 15 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 982 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 213.539 oldu.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 229.891 toplam vaka, 5.674 toplam can kaybı.
29.07.2020 - 45.712 yeni test, 942 yeni vaka, 14 yeni can kaybı
Türiye'de görülen vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 29 Temmuz tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan açıklamaya göre, geride bıraktığımız 24 saat içerisinde 45.712 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 942 yeni vaka tespit edildi. 14 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen 996 hasta ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 212.557'ye yükselmiş oldu.
Toplam sayılar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 228.924 toplam vaka, 5.659 toplam can kaybı.
28.07.2020 - 47.412 yeni test, 963 yeni vaka, 15 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile tespit edilen yeni vakaların ve yaşanan yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı. Yapılan 47.412 yeni test sonucunda, 963 yeni COVID-19 tanısı koyuldu. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 15 oldu. İyileşen hastaların sayısı, 1.092 kişi artarak, 211.561'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 227.982 toplam vaka, 5.645 toplam can kaybı.
27.07.2020 - 45.283 yeni test, 919 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 45.283 testte 919 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 olarak açıklandı. İyileşen 982 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 210.469'a ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız şu şekilde: 227.019 toplam vaka, 5.630 toplam can kaybı.
26.07.2020 - 40.016 yeni test, 927 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
26 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı yeni vaka ve vefat sayıları açıklandı. Yapılan 40.016 yeni test sonucunda 927 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde, 17 yeni can kaybı daha yaşandı.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 226.100'e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise 5.613'e ulaştı.
İyileşen hastalarda durum şu şekilde: İyileşen 1.010 yeni hasta ile birlikte, Türkiye'de iyileşen toplam COVID-19 hasta sayısı 209.487'ye yükseldi.
25.07.2020 - 43.312 yeni test, 921 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte, 25 Temmuz 2020 tarihinde tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları duyuruldu. 43.312 yeni testin 921'i pozitif sonuçlandı. Geride kalan 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 16 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 1.103 kişi artarak 208.477'ye ulaştı.
25 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 225.173 toplam vaka, 5.596 toplam can kaybı.
24.07.2020 - 42.986 yeni test, 937 yeni vaka, 17 yeni vefat
Güncel Koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları sayısı açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye'de 42.986 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 937 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 17 olarak duyuruldu. Bir günde iyileşen 1.009 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 207.346'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü verileri açıkladığı tweet'inde şunları söyledi: "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor."
Türkiye'deki bugüne kadarki toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 224.252 toplam vaka, 5.580 toplam can kaybı.
23.07.2020 - 43.343 yeni test, 913 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, 23 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile açıklanan yeni vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: Türkiye'de, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 18 yeni can kaybı yaşandı. Son 24 saatte yapılan yeni test sayısı 43.343 olurken, tespit edilen yeni vaka sayısı 913 oldu.
Böylece, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 223.315'e, toplam can kaybı sayısı ise 5.563'e yükseldi. Son 24 saat içerisinde iyileşen 1.151 yeni hasta ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 206.365'e yükseldi.
22.07.2020 - 43.404 yeni test, 902 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
22 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Yapılan 43.404 yeni testte 902 yeni vaka tespit edildi. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu. İyileşen hastalara 1.203 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 205.214'e yükseldi.
Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 222.402 olurken, toplam can kaybı sayısı 5.545'e ulaştı.
21.07.2020 - 42.846 yeni test, 928 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Türkiye'deki yeni COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 21 Temmuz itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 42.846 yeni testte 928 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. İyileşen hastalarımızın sayısı, 1.009 kişi artarak 204.011'e yükseldi.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız ise, 21 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile şu şekilde: 221.500 toplam vaka, 5.526 toplam can kaybı.
20.07.2020 - 43.404 yeni test, 931 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum: Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 43.404 yeni testin 931'i pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı ise 17 olarak açıklandı. İyileşen hastalarımızın sayısı, 992 artarak, 203.002'ye ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 220.572 toplam vaka, 5.508 toplam can kaybı.
19.07.2020 - 41.310 yeni test, 924 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Temmuz 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs vakalarını ve yaşanan yeni can kayıplarını açıkladı. 41.310 yeni testin 924'ü pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı ise, kayıtlara 16 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 997 kişi artarak 202.010'a ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 219.641 toplam vaka, 5.491 yeni can kaybı.
18.07.2020 - Vaka sayımız yine 1.000'in altında: 40.943 yeni test, 918 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 40.943 yeni testte 918 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 oldu. 1.179 hastamız iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 201.013'e ulaşmış oldu.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız şu şekilde: 218.717 toplam vaka, 5.475 toplam can kaybı.
17.07.2020 - 41.215 yeni test, 926 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayılarını açıkladı. 17 Temmuz tarihinde yapılında 41.215 yeni testin 926'sı pozitif sonuçlandı. Son 24 saatte yaşanan vefatların sayısı ise 18 oldu.
Toplam vaka sayısı 217.799'a' ulaşırken, toplam can kaybı sayısı 5.458'e yükseldi.
Fahrettin Koca, açıklamasında yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayılarına dikkat çekerek şöyle dedi: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz."
16.07.2020 - 42.411 yeni test, 933 yeni vaka, 21 yeni vefat
Son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan yeni test sayısı 42.411 olarak açıklandı. Bu testler sonucunda, 933 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde 21 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 1.087 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 198.820'ye ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 216.873 toplam vaka, 5.440 toplam can kaybı.
15.07.2020 - 42.320 yeni test, 947 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarında ve yaşanan can kayıplarında son durum açıklandı. Son 24 saatte yapılan 42.320 yeni testin 947'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 17 vatandaşımız daha Koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Böylece, ülkemizdeki toplam vaka sayısı 215.940'a, toplam can kaybı sayısı ise 5.419'a yükseldi.
Yine geride kalan son 24 saatte 1.013 hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız ise 197.733'e ulaştı. Yoğun bakımda tedavi süren hastalarımızın sayısı 1.206 olarak açıklanırken, entübe edilen hasta sayısı ise 401 oldu.
14.07.2020 - Vaka sayımız 1.000'in altında: 43.231 yeni test, 992 yeni vaka, 20 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıpları, 14 Temmuz tarihi itibarı ile, bir kez daha 1.000'in altına indi. Son 24 saat içerisinde yapılan 43.231 yeni testte, 992 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 20 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 1.049 kişi artarak 196.720'ye ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız, 14 Temmuz tarihi itibarı ile şu şekilde: 214.993 toplam vaka, 5.402 toplam can kaybı.
13.07.2020 - 46.492 yeni test, 1.008 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayılarını, Twitter hesabından açıkladı. Son 24 saat içerisinde yapılan 46.492 yeni test sonucunda 1.008 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayımız 19 oldu. İyileşen hastalarımız, 1.156 kişi artarak 195.671'e yükseldi.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 214.001 toplam vaka, 5.382 toplam can kaybı.
12.07.2020 - 45.232 yeni test, 1.012 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, 12 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 45.232 yeni test sonucunda 1.012 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 19 olarak açıklandı. İyileşen 1.298 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 194.515'e ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 212.993 toplam vaka, 5.363 toplam can kaybı.
11.07.2020 - 48.813 yeni test, 1.016 yeni vaka, 21 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 11 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları duyuruldu. Yapılan 48.813 yeni testten 1.016'sı pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 21 oldu. İyileşen hastaların sayısı 1.334 kişi artarak, 193.217'ye yükseldi.
Bugün itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 211.981 toplam vaka, 5.344 toplam can kaybı.
10.07.2020 - 48.787 yeni test, 1.003 yeni vaka, 23 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum: Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 48.787 yeni testin 1.003'ü pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı ise 23 olarak açıklandı. İyileşen hastalarımızın sayısı, 1.493 artarak, 191.883'e ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 210.965 toplam vaka, 5.323 toplam can kaybı.
09.07.2020 - 50.103 yeni test, 1.024 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Son 24 saatte yapılan 50.103 yeni test sonucunda, 1.024 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 oldu.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise, 9 Temmuz 2020 itibarı ile şu şekilde: Toplam vaka sayısı 209.962, toplam can kaybı sayısı 5.300.
Yoğun bakımdaki hastalarımızın sayısı 1.179 olurken, entübe edilen hastalarımızın sayısı ise 399 olarak açıklandı.
08.07.2020 - 49.302 yeni test, 1.041 yeni vaka, 22 yeni can kaybı
8 Temmuz 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. 49.302 yeni testin 1.041'i pozitif olarak sonuçlandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 22 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 2.219 kişi artarak 187.511'e ulaştı.
8 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle: 208.938.toplam vaka, 5.282 yeni can kaybı.
07.07.2020 - 50.545 yeni test, 1.053 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları, 7 Temmuz tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 50.545 yeni test yapıldı. 1.053 yeni vaka tespit edildi. 19 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen 2.297 yeni hasta ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 185.292'ye yükselmiş oldu.
Toplam sayılar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 207.897 toplam vaka, 5.260 toplam can kaybı.
06.07.2020 - 52.193 yeni test, 1.086 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayısı, 6 Temmuz 2020 itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 52.193 yeni testin 1.086'sı pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 16 yeni vefat yaşandı. 2.315 COVID-19 hastası daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 182.995 oldu.
Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 206.844 toplam vaka, 5.241 toplam can kaybı.
05.07.2020 - 46.414 yeni test, 1.148 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 5 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile yeni COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayılarını açıkladı. 46.414 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 1.148 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte yaşanan vefatların sayısı ise 19.
Toplam vaka sayımız, böylece 205.758'e ulaştı. Toplam can kaybı sayısı ise 5.225.
Son 24 saatte iyileşen 1.188 yeni hasta ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 180.680 oldu.
04.07.2020 - 48.248 yeni test, 1.154 yeni vaka, 20 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs kaynaklı vakaların ve can kayıplarının sayıları, 4 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 48.248 yeni testte 1.154 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 olarak açıklandı. Yine son 24 saat içerisinde 1.214 hastamız iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 179.492'ye ulaştı.
Açıklanan son rakamlar ile birlikte, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 204.610 toplam vaka, 5.206 toplam can kaybı.
3.06.2020 - 52.141 yeni test, 1.172 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan günlük vaka ve can kayıpları, 3 Temmuz 2020 itibarı ile açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 52.141 yeni testte 1.172 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 olarak açıklandı. Aynı zaman dilimi içerisinde 1.313 COVID-19 hastamız iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 178.278'e ulaşmış oldu.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 203.456 toplam vaka, 5.186 toplam vefat.
2.07.2020 - Beklentilere rağmen, vaka sayımız 1.000'in altına düşmüyor: 49.714 yeni test, 1.186 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 2 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride bıraktığımız son 24 saatte yapılan 49.714 yeni test sonucunda 1.186 yeni COVID-19 vakası belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 olarak açıklandı.
Bugüne dek görülen vaka ve yaşanan vefatların toplamları şu şekilde: Toplam vaka sayısı 202.284, toplam can kaybı sayısı 5.167.
İyileşen hastalarda son durum ise şu şekilde: 1.543 kişi daha iyileşti; toplam iyileşen hasta sayımız 176.965'e yükseldi.
1.07.2020 - 52.313 yeni test, 1.192 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklandı. Yapılan 52.313 yeni test sonucunda 1.192 yeni vaka tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 200.000 sınırını aşarak, 201.098'e yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise 5.150.
2.311 hastanın iyileşmesi ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 175.422'ye ulaştı.
Temmuz ayı öncesi Türkiye Koronavirüs verileri için tıklayın...
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hastalığın bulaştığını duyduğumuz ve aralarında ünlü diye bileceğimiz insanların adı geçmesi ve bunlarında müşterek kullanımınlarının uçak olduğunun düşüncesi beni acaba uçaklardada bir hava güvenlik zafiyatımı var diye düşündürmekte allah herkese talih ve sabır versin
Gerekli tüm önlemleri aldık ve işimizin başındayız, Chip! Kıyamet bile kopsa çalışacağız. Şirketler ameliyathane titizliğinde işlerine devam etmelidir. Herkes kepenkleri indirirse işler için çıkılmaz hale gelir. Evde kalması gerekenler yaşlılar, çocuklar ve işi olmayanlardır. Corona'dan kaçmak çare değildir, disiplinli olmak ve tüm önlemleri almak yeterlidir...
Uzmanlar koronavirüs aşısı bulunmadığı sürece önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söylemektedirler. Diğer ülkeler 2. dalgadan korkmaktadırlar ülkemize 2.dalga veya önümüzdeki kış aylarında tekrarlayacak olursa Gıda ürün tedarik zinciri bozulmayacaktır. Uzun mesafe nakliyat yapanlar havayolu ekipleri ve sağlık görevlileri gerekli önlemleri alarak bizlere güzel çözüm bulacaklardır. Şehirler arası nakliyatyapanlar sebze meyve ve diğer gıda alışverişin devam etmesi için çalışmalarına devam edecek