25 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de belirlenen günlük COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 201.104 yeni testin sonucunda 17.543 yeni vaka ve 3.199 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı 256 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.118.255'e, toplam can kaybı sayısı ise 19.371'e yükseldi.