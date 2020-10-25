25 Ekim 2020: Türkiye Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs nedeniyle yaşanan günlük can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tablosu aracılığı ile açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 112.215 yeni testin sonucunda 2.017 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 361.801'e, toplam can kaybı sayımız ise 9.799'a yükseldi.