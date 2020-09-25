25 Eylül 2020: Türkiye'deki Güncel Vaka ve Vefat Sayıları Belli Oldu

Türkiye'de tespit edilen güncel COVID-19 vakaları ve Koronavrüs kaynaklı can kayıpları açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 112.885 yeni test sonucunda 1.665 yeni vaka tespit edildi. Yine 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 73 olarak açıklandı. Böylece, Türkiye'de belirlenen toplam vaka sayısı 311.455'e, toplam can kaybı sayısı ise 7.858'e yükseldi.