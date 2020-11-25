25 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Günlük Vaka Sayısı 28.351!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aylar sonra ilk kez, COVID-19 hasta sayısı ile birlikte tespit edilen toplam vaka sayısını açıkladı. Buna göre, 25 Kasım 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'de tespit edilen pozitif vaka sayısı 28.351 olarak duyuruldu. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 164.547 yeni test sonucunda 6.814 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 168 oldu. Toplam hasta sayımız 467.730'a ulaşırken, toplam can kaybı sayısı 12.840'a yükseldi.