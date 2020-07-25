25 Temmuz 2020: Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının ve COVID-19 kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları, 25 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. 43.312 yeni testin 921'i pozitif sonuçlandı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 oldu. Toplam vaka sayımız 225.173'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız ise 5.596'ya ulaştı.