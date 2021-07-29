250 TL'ye Akıllı Saat: Haylou Solar LS05 İncelemesi

250 liraya ve hatta bu fiyatın altına bu tür akıllı saat ve akıllı bileklikler yok değil, var ve hatta çok fazla sayıda var. Ancak bunların her biri kuşkusuz iyi değil ve beklediğiniz tatta performans sağlayamıyor ya da beklediğiniz gibi çıkmıyor. O nedenle biraz ucuz fiyata ürünler alırken dikkat etmekte fayda var; en azından markayı şöyle bir tanımak, değerlendirmek gerekiyor. Bunlardan Haylou'nun Solar ürünüyle de es kaza tanıştım diyebilirim. 250 lira olduğunu görüp, biraz markaya da baktım ve şöyle bir internette bu saatle ilgili değerlendirmeleri de araştırınca insanların oldukça olumlu olduğunu görünce, merak ettim doğrusu ve satın alıp kullanmaya ve gerçekten de bahsedildiği kadar iyi miymiş şeklindeki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim.
Sonuç, gerçekten de şaşırtıcı diyebilirim. Ama tabii ki eksik yanları da yok değil. Şimdi öncelikle saatle ilgili en etkilendiğim kısımdan başlamak istiyorum. Tasarımı ve malzeme kalitesi doğrusu beni bu fiyata bir üründe en çok tatmin eden kısım oldu diyebilirim.
Tasarımı Nasıl?
Haylou Solar gerçekten de güzel görünüyor, malzeme kalitesi oldukça iyi seviyede. Yuvarlak yapısı sebebiyle aranan saat modelleri arasında olurken, silikon kayışıyla da kolda rahat duruyor. Bu arada bana özellikle Instagram hesabımdan incelediğim akıllı saatlerle ilgili çokça gelen soru, saatlerin arka yüzeyindeki, kola temas eden yüzeydeki malzemenin türü oluyor. Bazı kişilerin metale karşı alerjisi olabiliyor ve bir saat alacaklarında burada kullanılan malzemenin plastik olmasını tercih ediyorlar. O anlamda hemen söyleyeyim, Haylou Solar'ın kola temas eden yüzeyi, plastik malzemeden oluşuyor. Fakat ilk taktığım günlerde bende kolda hafif bir kaşıntı yaptığını da söyleyeyim. Daha sonradan bu geçti, fakat kutudan çıkarttıktan sonra ilk başta biraz kaşıntı yaptı, doğruya doğru.
Saatin ağırlığı 54 gram seviyesinde. Kalınlığı ise sadece 11.4 mm. Kolda çok fazla çıkıntı yaratmaması sevindirici olurken, gece yatarken de uyku takibi için saat takıyorsanız çok rahatsız etmiyor. Bu arada Haylou Solar, IP68 sertifikasına sahip, yani suya karşı dayanıklılığı var. Tere ve yağmura karşı dayanıklı; havuz kullanımlarına müsait. Ben kullanırken denizde de kullandım, ancak bu kullanım şekli önerilmiyor. Tuzlu su, uzun kullanımda saate zarar verebilir, eğer bu şekilde kullanacaksanız da, muhakkak denizden sonra tatlı suyla durulamanızı tavsiye ederim.
Ekran Özellikleri Neler?
Şimdi gelelim biraz saatin özelliklerine. Haylou Solar'ın ekranı 1.28 inç boyutunda TFT LCD panelden oluşuyor. Çözünürlüğü 240x240 piksel olan saatin ekran görüntülemesi gayet iyi seviyede, arayüzde dolaşırken pikselleri görmüyorsunuz. Ekran parlaklığı da fena değil. Yüzde 50 ekran parlaklığına ayarladığımda, plajda bile ekranı çok zorlanmadan görebiliyorsunuz. Bu tip koşullarda ekran parlaklığını artırırsanız daha rahat edersiniz tabi.
Pil Ömrü Ne Kadar Gidiyor?
Bu arada saatin pil ömrü de gerçekten uzun olmuş. Ortalama bir kullanımla çok rahat 1 haftayı çıkartabiliyorsunuz, 15 güne kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Eğer bildirimleri de almaz ve sadece saat olarak kullanırsanız ise, bu süre 1 ayı kadar çok rahat çıkartabiliyor. 340 mAh'lik batarya bu saat için fazlasıyla yeterli olmuş kanısındayım. Kutu içeriğinden şarj cihazı da çıkıyor. Manyetik pedli bu minik şarj cihazını kolayca arkasına takıyor ve saati şarj edebiliyorsunuz.
Eşleştirme ve Uygulama Özellikleri
Haylou Solar'ı telefonunuzla eşleştirmesi ise oldukça basit. Kutu içeriğinden çıkan QR kodu okutarak direk Haylou Fun isimli uygulamaya erişebiliyor, ya da Google Play üzerinden aratarak bulabiliyorsunuz. Eşleştirmeden sonra ilk adım uygulamada kişisel bilgilerinizi girmeniz üzerine. Tabii öncesinde bir de hesap oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında ise saatinizin topladığı tüm verilere bu uygulama üzerinden bir arada ulaşabiliyorsunuz.
Ne kadar adım attığınız, bunun km karşılığı, ne kadar kalori yaktığınız gibi bilgiler burada bulunurken, kalp ritminiz, gece uyku süreniz, bunun ne kadarı hafif, ne kadar derin uyku gibi veriler de burada toplanıyor.
Uygulamadan saatin ayarlarına girdiğinizde de burada kalp atış algılama türü, alarm hatırlatıcı, hareketsizlik hatırlatması, telefonunuza gelen bildirimlerden hangilerinin saate düşeceği gibi ayarları görebiliyorsunuz. Saat pek çok popüler uygulamayı destekliyor. Mesajlar, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Messenger, Linkedin gibi önemli sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimleri ekranında size gösterebiliyor. Ayrıca telefonunuza gelen çağrılar da saate düşünüyor, ancak saat üzerinden konuşamıyorsunuz. Artık bunu da 250 liralık bir saatten beklememek gerekli zaten. Unutmadan, oksijen ölçümü de yapmadığını söyleyeyim.
Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi gerektiği açık. Mesela saat arayüzlerinin eklenmesi iyi olabilir. Saatte sadece 5 tane arayüz bulunuyor. Bunlar arasında geçişi ise saatin ekranı üzerine basılı tutarak yapabiliyorsunuz. Arayüz tasarımları fena olmasa da yine de çeşitlilik sağlanması iyi olur. Güncelleme ile belki ilerleyen zamanlarda eklenir.
Spor Modları, Genel Kullanım ve Performans
Haylou Solar, spor noktasında ise, 12 adede kadar spor türünü destekliyor. Bunlar Jogging, hızlı yürüme, bisiklet, tırmanma, spinning, yoga, iç mekan koşusu, serbest antrenman, jimnastik, basketbol, futbol ve kürek. Dahili GPS ise yok, GPS verisi için telefonunuza ihtiyacınız olacak.
Saatin genel kullanımı ise gayet iyi seviyede. Ekran arayüz gecikmesi çok fazla yok, aradığınız şeye kolayca erişebiliyorsunuz. Hava durumunu gösterebilmesi, kronometre, nefes egzersizi ve hareketsizlik bildirimi gibi özelliklerinin olması sevindirici. Müzik kontrolü de sağlıyor. Kullandığım süre için kalp ritmi ölçümünü doğru bulduğumu ve koşuya çıktığımda da mesafe ölçümünü doğru yaptığını söyleyebilirim. Bunlar, bu fiyat segmentinde bir akıllı saate zor bulunan özellikler arasında yer alıyor.
Sonuç
Sonuç olarak Haylou Solar LS05 modeli için söyleyebileceğim, bu fiyata gayet iyi bir akıllı saat olduğu yönünde olacak. Sahibini mutlu edecektir diye düşünüyorum. Tasarımı, bildirim özellikleri, spor modları, suya dayanıklı olması ve uzun pil ömrü önemli artıları olurken, uygulamayı biraz daha geliştirir ve farklı ekran arayüzleri de eklerlerse çok iyi olur kanısındayım. Fiyatı ise söylediğim gibi 250 TL.
Haylou Solar LS05 Teknik Özellikleri
- Ekran: 1.28 inç TFT LCD
- Çözünürlük: 240x240 piksel
- Spor Modu: 12 adet
- Su Dayanıklılığı: Var (IP68)
- Batarya: 340 mAh
- Pil Ömrü: 15 güne kadar
- Boyutlar: 45.3 x 45.3 x 11.4 mm
- Ağırlık: 54 gr.
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