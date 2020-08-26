26 Ağustos 2020: Türkiye Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de belirlenen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 100.109 yeni test sonucunda 1.313 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 262.507'ye, toplam vefat sayımız ise 6.183'e ulaşmış oldu.