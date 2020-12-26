26 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de belirlenen günlük COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 178.872 yeni testin sonucunda 15.118 yeni vaka ve 3.002 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı 253 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.133.373'e, toplam can kaybı sayısı ise 19.624'e yükseldi.