26 Haziran: Günlük Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayıları Açıklandı

26 Haziran 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen günlük vaka ve yaşanan can kaybı sayıları açıklandı. Buna göre, yapılan 51.198 yeni test sonucunda 1.396 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu. Bugünkü sayılarla birlikte, toplam vaka sayımız 194.511'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.065'e ulaştı.