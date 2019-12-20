267 Milyon Facebook Kullanıcısı, İnternete Sızdı

Yeni bir rapora göre 267 milyon Facebook kullanıcısının kullanıcı kimliği, telefon numarası ve adı, internete sızdı. Araştırmacılar, sızan bilgilerin Facebook API'sının kötüye kullanımıyla veya yasadışı bir başka şekilde toplanmış olabileceğine inanıyor.
Güvenlik araştırmacısı Bob Diachenko, veritabanının yaklaşık iki hafta boyunca açık kaldığını, bu sırada verilerin bir hacker forumunda yayınlandığını söylüyor. Comparitech'e göre ise sızan veriler, olta saldırıları ve diğer tür saldırılarda kullanılmış olabilir.
Farkında olduğunuz üzere bu, Facebook'un milyonlarca kullanıcısının bilgilerini dışarı ilk sızdırması değil. Eylül ayında bir başka güvenlik araştırmacısı, Facebook hesaplarına bağlı 419 milyon kullanıcı kaydının bulunduğu bir başka veritabanı keşfetmişti. Bir sene öncesinde ise bir başka hack olayında 29 milyon kullanıcının kişisel bilgileri internete sızmıştı. Üçüncü tarafların hataları sonucunda 540 milyon Facebook kaydı sızmış ve bu senenin başlarında 20.000 Facebook çalışanı, 600 milyon kullanıcının parolasını görebilmişti. Kısacası Facebook, geleceğinin gizli olduğunu söylüyor ama şu anda gizlilikle pek ilgisinin olmadığı açık.
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