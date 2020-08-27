27 Ağustos 2020: Türkiye Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yapılan 106.111 yeni testin 1.491'i pozitif sonuçlandı. Geride kalan 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 olarak açıklandı. Böylece, toplam vaka sayımız 263.998'e, toplam vefat sayımız ise 6.209'a ulaştı.