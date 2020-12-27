27 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen yeni COVID-19 vakalarının, yeni hastaların ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni vefatların sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 172.113 yeni testin sonucunda 14.205 yeni vaka ve 2.806 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 254 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.147.578'e, toplam can kaybı sayısı ise 19.878'e ulaştı.