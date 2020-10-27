27 Ekim 2020: Türkiye Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 27 Ekim 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 127.651 yeni testin sonucunda 2.209 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 76 olarak açıklandı. Böylece, toplam hasta sayımız 366.208'e, toplam can kaybı sayımız ise 9.950'ye yükseldi.