27 Temmuz 2020: Türkiye Koronavirüs Verileri Açıklandı

Türkiye'de görülen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları, 27 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. 45.283 yeni test sonucunda 919 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte vefat edenlerin sayısı ise 17 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 227.019'a yükselirken, toplam can kaybı sayımız ise 5.630'a ulaştı.