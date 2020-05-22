-273.15 dereceden daha soğuk! Dünyadaki en soğuk nesne nedir kaç derecedir?

Evrendeki en soğuk yeri ya da nesneyi hayal edin. Düşünebileceğinizden çok daha soğuğu var! Dünyadaki en soğuk nesne ne kadar soğuk ve neye yarıyor? Cevabı haberimizde...