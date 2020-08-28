28 Ağustos 2020: Türkiye Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde belirlenen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. 107.814 yeni test sonucunda, 1.517 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise, Mayıs ayından beri en yüksek seviyesine ulaşarak 36 oldu. Böylece, toplam vaka sayımız 265.515'e, toplam vefat sayımız ise 6.245'e yükseldi.