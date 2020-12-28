28 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının, yeni hastaların ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni vefatların sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 180.892 yeni testin sonucunda 15.197 yeni vaka ve 2.816 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 257 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.162.775'e, toplam can kaybı sayısı ise 20.135'e ulaştı.