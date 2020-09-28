28 Eylül 2020: Türkiye Koronavirüs Vakalarında, Uzun Zaman Sonra Bir İlk

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakalarının ve Koronavrüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 28 Eylül 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saatte 115.523 yeni test yapıldı ve 1.412 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu. Böylece, Türkiye'de belirlenen toplam vaka sayısı 315.845'e, toplam can kaybı sayısı ise 8.062'ye yükseldi.