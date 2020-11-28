28 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka Sayısı 30.000'in Üzerinde

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vaka sayısı, 30.000'in üzerine çıktı. 28 Kasım 2020 tarihi itibarı ile yapılan 174.443 yeni test sonucunda 30.103 yeni vaka ve 6.714 yeni hasta belirlendi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 182 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 487.912'ye, toplam can kaybı sayımız 13.373'e yükseldi.