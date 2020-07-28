28 Temmuz 2020: Türkiye'deki Yeni Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları

Ülkemizdeki Koronavirüs vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları güncellendi. Yapılan 47.412 yeni test sonucunda 963 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 olarak açıklandı. Bugünün verileri ile birlikte, toplam vaka sayımız 227.982'ye, toplam can kaybı sayımız ise 5.645'e yükselmiş oldu.