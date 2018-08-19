28 yıldır gözde saklanan lens
İngiliz bir kadın, gözünde çıkan sorunlardan sonra 28 yıldır lensle yaşadığını fark etti!
42 yaşında bir İngiliz kadın sol göz kapağı şişmeye ve ağrımaya başladığı için göz doktoruna gitti. Doktorlar göz kapağının biraz düştüğünü fark etti. Ama bu kadın için yeni bir haber değildi - bir süredir bu durum geçerliydi ve buna alışmıştı.
MRI taramasından sonra, doktorlar kadının göz kapağı altında bir yumru oluştuğunu gördüler. Cerrahlar ameliyat edildiklerinde ise, geçtiğimiz hafta BMJ Case Reports dergisinde yayınlanan bir vaka çalışmasına göre, kisti parçaladılar ve bir kontakt lens buldular.
Kontakt lens tamamen bozulmamış, doku içinde tamamen korunmuştu. Sert lens olarak da bilinen gaz geçirgen lens, diğer kontak türlerinden biraz daha dayanıklı bir lens olarak biliniyor.
Ancak kadın, yaklaşık otuz yıldır sert gaz geçirgen lens kullanmıyordu. Geçirdiği kazadan beri.
Rapora göre, gömülü merceğin endişe verici keşfi, kadının annesine 28 yıllık eski bir olayı anımsattı. Hasta 14 yaşındayken, badminton oynuyordu ve sol gözüne bir badminton topu çarpmıştı. O sırada kontak lens takıyordu, ama gözlerini incelediklerinde lensi görememişlerdi. Aile, çarpma ile lensin yere düştüğünü varsaymıştı. Kadın o günden sonra bu kontakları asla kullanmamıştı.
Bu nedenle, vaka raporuna göre, "lensin göz kapağına göç ettiğini ve orada asemptomatik olarak 28 yıldır durduğu yorumlanabilir."
Neyse ki kadının görüşü, göz kapağında bulunan lens ya da neden olduğu kistten etkilenmemiş gibi görünüyor...
Levent Öztürk
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