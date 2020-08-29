29 Ağustos 2020: Türkiye Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Belli Oldu

Ülkemizde belirlenen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. 101.414 yeni test sonucunda, 1.549 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 oldu. Böylece, toplam vaka sayımız 267.064'e, toplam vefat sayımız ise 6.284'e yükseldi.